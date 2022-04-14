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Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı Karacasu’da üniversite öğrencileri afetlere hazır

İHA

Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı Karacasu’da üniversite öğrencileri afetlere hazır

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu yönetimi, geniş olarak düzenlediği tatbikatla öğrencilerini afetlere karşı hazırladı. Yangından, depreme, bombadan, iş kazasına kadar farklı alanlarda yaşanabilecek afetlere karşı uygulamalı eğitim alan öğrencilere uzmanlar da destek verdi.

Aydın’ın en uzak ilçeleri arasında yer alan Karacasu’da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu tarafından tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği okulun elektrik trafosunda çıkan yangın ve patlamayla birlikte okulun İSG uzmanları ve afet görevlileri tarafından hızla tahliye edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların tahliyesini ve tedavi sürecini takip etti. Aynı anda şüpheli paket ihbarı ile olay yerine gelen bomba imha ekipleri robot yardımıyla güvenli bir alana götürerek fünye ile kontrollü şekilde patlatma işlemini gerçekleştirdi. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta yine aksiyon sahnelerini aratmayan uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından evlerdeki gaz parlamalarında ve yangın söndürme tüplerinin kullanımlarında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla dahil olduğu tatbikat değerlendirme açıklaması ve görev alanların toplu şekilde hatıra fotoğrafı ile son buldu.

“İSG birimimizi ve öğrencilerimizi genel anlamda afetlere hazır hale getireceğiz”
ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Umut Tolga Gümüş, tatbikatın başarılı ile tamamlanmasında emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunda her yıl düzenlenen acil durum tatbikatı çerçevesinde ADÜ İSG Birimi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı, AFAD, 112 Acil Ambulans hizmetleri işbirliği ile yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. İhtimal herhangi bir afet durumunda okulun mevcut akademik, idari personeli ve öğrencileriyle olaya müdahale edip, süreci başarılı bir şekilde yönetip, okulun bu tarz olaylarda kendi kendine yeterliliği test edilmiştir. Senaryo gereği okulumuzda, elektrik panosunda bir yangın çıkmış aynı zamanda da bir şüpheli paket tespit edilmiştir. Durumla ilgili itfaiye, AFAD, emniyet ve sağlık birimleri bilgilendirilmiştir. Okulumuzun güvenlik birimi ve tahliye ekibinin hızlı müdahalesiyle bölge güvenlik çemberine alınmış, öğrenciler ve okulda görevli bulunan personel tahliye edilmiştir. Gerekli durumda müdahale etmek üzere Acil müdahale ekibimiz hazırda bekletilmiştir. Çıkan yangın söndürülmüş, Takip ve araştırmalarımız sonucunda paketin okula gelen bir ziyaretçiye ait ve zararsız olduğu tespit edilmiştir. Olağanüstü durum tedbirlerimiz iptal edilmiş olup, okulumuzda eğitim ve öğretim normale dönmüştür. Bu şekilde bir tatbikatın Karacasu’da ilk defa yapılmış olması diğer birimler adına önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu tatbikatı daha geniş boyutlarda ele alıp devam edeceğiz. Amacımız hem birimimizi hem de öğrencilerimizi genel anlamda afetlere hazır hale getirmektir. Aydın il emniyet müdürlüğü bomba imha büro amirliği başta olmak üzere desteklerinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerçekten çok etkileyiciydi”
Öğrencilerden Hasibe Nur Taşdemir’de yaşadığı heyecanı ifade ederek: “Daha önce böyle bir tatbikata katılmamıştım. İlk defa böylesine gerçekçi bir tatbikat yaşadım. Bomba ekiplerinin gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Dumanlar ve 2. kattan indirilen yaralılar çok gerçekçiydi. Bu durumda kesinlikle sakin olmayı ve soğukkanlı kalmayı öğrenmeliyiz. Aynı zamanda da yangın tüplerinin önemini de öğrenmiş olduk. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimi yaşayarak aldık”
İSG Öğrencisi Helin Pamukçu, tatbikatın başlarında heyecan duymadığını ancak ilerlediği anlarda büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, “Bomba imha ekibinin gelmesi, ambulanslar, itfaiyeler, yangının söndürülmesi, aynı zamanda diğer eğitimlerin verilmesi beni çok mutlu etti. Bundan böyle bu tür olaylarla karşılaştığımda ne yapacağımı bileceğim. Normalde bunlar teknik anlamda veriliyor. Böylesi ise ilk kez karşıma çıktı. Çok mutluyum” dedi.

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