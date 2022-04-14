Çalınmadık bir tek mutfak penceresi kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde ev sahibinin şehir dışında olduğunu tespit eden hırsızlar, evde çalınmadık eşya bırakmadı. Evde sadece mutfak penceresini bırakan hırsızlar, kapı kulplarından avizelere kadar evde bulduğu her şeyi çaldı.



Aydın’da hırsızların yeni odağı boş evler oldu. Takip ettikleri evlere boş olduğu anlarda giren hırsızlar, ev içerisindeki pencerelerden kapı kulplarına ve musluklara kadar para edecek her şeyi çalmaya başladı. Son olarak Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı da görenlere “pes” dedirtti. Edinilen bilgiye göre ev sahibi A.A.’nın şehir dışında olduğunu tespit ederek eve giren hırsızlar evin alüminyum doğrama pencereleri olmak üzere birçok eşyayı çaldı.



Evin metal panjurundan içeriye girdiği tespit edilen hırsızlar, evde bulunan 12 adet kahverengi alüminyum pencereyi, 10 adet kapı kolunu ve 5 adet batarya ile musluğu söktü. Ayrıca evdeki televizyon, uydu, avizeleri, 1 adet saz, 1 adet tost makinesi, fritöz, meyve sıkacağı ve mutfak tüpünü de çalan hırsızlar ev içerisinde çalınmayan bir tek mutfak penceresini bıraktı. Evin boş olması sebebiyle rahat hareket eden hırsızlar ev içerisinde ziynet eşyası ve para bulmak için de adeta evi tarumar etti.



Ev sahibi A.A. evine geri döndüğü anda karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırırken, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

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