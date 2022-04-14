Başkan Atay'dan mezarlıklarda bakım denetimi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Mezarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Tellidede ve Mesutlu Mezarlıklarında yaptıkları çalışmaları yerinde inceledi.



Efeler Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmalarını 24 saat sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakım çalışmalarına da hız verdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Atay, ekiplere kolaylıklar dileyerek, Ramazan ayında, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle devam edeceğini söyledi.

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