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Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den yazar Poyraz hakkında suç duyurusu

DHA

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den yazar Poyraz hakkında suç duyurusu


KUŞADASI(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, evinin önünde bir grup tarafından darbedilip hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada hakkında çeşitli iddialarda bulunan yazar Ergün Poyraz ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergün Poyraz, geçen 12 Nisan'da, saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından darbedildi. Saldırganlar kaçarken, tekme ve yumduk darbeleriyle yaralanan Poyraz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla bir inşaat firmasının sahibi Turan B., kardeşi Zana B. ve şoförü Vural Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi dün gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
POYRAZ, BELEDİYEDE YOLSUZLUK İDDİALARINDA BULUNDU
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, yoğun bakımdan çıkan Ergün Poyraz, Demirören Haber Ajansı muhabirine saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında yolsuzluk iddialarında bulundu. Yazar Poyraz, Kuşadası Belediyesi'nin 750 milyon TL'lik mıcır ihalesinin yanı sıra 4 milyon harcanan bir tesisin 900 bin liraya satıldığı, ayrıca kitap fuarı, Güvercin Festivali ve dilencilerin şehir dışına çıkarılması gibi birçok faaliyetlerde harcanan paralarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından saldırıya uğradığını kaydetti.
BAŞKAN ÖMER GÜNEL'DEN SUÇ DUYURUSU
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Poyraz'ın hakkındaki iddiaları üzerine Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık çıkışında açıklama yapan Başkan Günel, "Öncelikle kim hangi sebeple ne olursa olsun hiçbir saldırıyı hoş görmemiz tasvip etmemiz mümkün değil. Ben bu olaylar yaşanmasın, Kuşadası huzur ve güven kenti olsun diye uğraşan insanlardan biriyim" dedi.
'İFTİRADAN DOLAYI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA TABİ TUTULMALI'
Poyraz'ın iddialarının şahsına ciddi bir isnat olduğunu kaydeden Başkan Günel, "Demek ki elinde bilgi ve belgeler var. Varsa ispat etmeli bu iddiasını. Yoksa da iftiradan dolayı soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmalı. Bunlar çirkin iftira ve çirkin cümlelerdir. Kendisinin elinde ne bilgi ne belge varsa getirip hepsini yargı makamlarına teslim etmelidir. Kuşadası Belediyesi ve şahsım bu kadar basit ve altında ne olduğu bilinmeyen iddialarla karalanmayacak kadar kıymetlidir. Bugün yayın organlarına açıklama yapacak kadar kendinde olan Ergün Poyraz'ın henüz resmi ifade vermemesi de manidardır. Hakkımda yaptığı mesnetsiz suçlamalar sebebiyle bizzat suç duyurusunda bulundum. Süreç ile ilgili İnşallah yargı gerekenleri yapacak gerçekleri ortaya çıkaracaktır" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI(Aydın), (DHA)-
2022-04-14 18:58:56

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