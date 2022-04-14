Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

İHA

Aydın'da uçuruma düşen şahsın imdadına AFAD ekipleri yetişti

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma düşen şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, kırsal Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki C.M. yolda yürüdüğü sırada bir anda dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten uçuruma düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen C.M.'yi kurtarmak için ekipler harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri gerekli hazırlıkları yaparak C.M.'yi düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında C.M.'ye ulaşan AFAD ekipleri şahsı düştüğü yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den yazar Poyraz hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den yazar Poyraz ...
Başkan Atay'dan mezarlıklarda bakım denetimi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan mezarlıklarda bakım denetimi
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen yazar Ergün Poyraz'dan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, darp edilen ...
Başkan Atay'dan çocuklara ara tatil hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan çocuklara ara tatil hediyesi
Vali Aksoy: "Aydın'ın büyük bir turizm potansiyeli var"
YEREL HABERLER Vali Aksoy: "Aydın'ın büyük bir turizm potansiyeli ...
Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Koçarlı'da Ramazan ayında fırın denetimleri ...
ASKİ Aydın’da yatırımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ Aydın’da yatırımlarına devam ediyor
Söke OSB yeni yönetimi belli oldu
YEREL HABERLER Söke OSB yeni yönetimi belli oldu
Çalınmadık bir tek mutfak penceresi kaldı
YEREL HABERLER Çalınmadık bir tek mutfak penceresi kaldı
Bozyurt Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Bozyurt Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi
Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı Karacasu’da üniversite öğrencileri afetlere hazır
YEREL HABERLER Tatbikat aksiyon filmlerini aratmadı Karacasu’da ...
Söke Huzur Evi yaşlıları artık ‘Bocce’ oynuyor
YEREL HABERLER Söke Huzur Evi yaşlıları artık ‘Bocce’ oynuyor
Kuşadası’nda vektörel mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda vektörel mücadele devam ediyor
Kuşadası köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Kuşadası köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışması
Aydınlı kadınlar, düğünlerdeki altın tutkusunu imitasyon ile gidermeye başladı Gerçeği pahalılaşınca dükkanlarda sahtesi satılmaya başlandı
YEREL HABERLER Aydınlı kadınlar, düğünlerdeki altın tutkusunu ...
Büyükşehir Belediyesi’nden Didim ve Söke’de yatırım ağı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Didim ve Söke’de yatırım ...
Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks Şampiyonası’na katılacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesporlu Fatma, Avrupa Boks ...
Yenipazar MYO’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Yenipazar MYO’da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı ...
Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı Çevre sakinleri bu suyun ürünlere ve çevreye fayda yerine zarar verdiğini ileri sürdü
YEREL HABERLER Sulama kanalı simsiyah akmaya başladı Çevre sakinleri ...
Başkan Erol, ADÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Erol, ADÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle ...
ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Acil Durum Eğitim ve Tatbikatı' gerçekleşti
Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Atmaca oldu
YEREL HABERLER Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Atmaca oldu
Valilikten, arkeolojik çalışmalara 1 milyonluk kaynak Vali Aksoy; “Aydın, önemli kültürel değerlere sahip”
YEREL HABERLER Valilikten, arkeolojik çalışmalara 1 milyonluk ...
Başkan Günel, ‘Bu Olaylar Bize Kurulan Bir Kumpastır’
YEREL HABERLER Başkan Günel, ‘Bu Olaylar Bize Kurulan Bir Kumpastır’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.