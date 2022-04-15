Başkan Erol, Roman çocukları ağırladı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Roman çocukları ağırladı.



Aydın’ın Germencik ilçesi Yenimahalle’de yaşayan Roman çocuklar, hem Roman kültürünü tanıtmak hem de Romanların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla il genelindeki ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Buharkent Belediyesi’ni de ziyaret eden çocukları Belediye Başkanı Mehmet Erol ağırladı. Buharkent Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte Roman çocuklar gönüllerince eğlendi.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Germencik Yeni Mahalle’den Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Buharkent’e gelen çocuklarımızla vakit geçirdik. Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü, Roman kültürünün kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bir gündür. Bu sebeple Dünya Roman Günü’nü kutlar, ayrımcılığa karşı bizim de desteğimizin olduğunu bilmenizi isterim” dedi.

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