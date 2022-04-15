Aydın’da gelişen altyapı hastalara umut oluyor

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, kalp ve damar hastalıklarında da elde ettiği başarılar ile dikkat çekiyor.



Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, son teknoloji cihazlarıyla da vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Aydın’ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde hizmet veren Devlet Hastaneleri’nde bulunan son teknoloji BT Anjiyografi cihazları ile kalp ve damar hastalıkları saniyeler içinde teşhis edilebiliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 1117 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajla da kalp ve damar hastalıklarının erken teşhisi çağrısında bulunarak, kalp sağlığının önemine dikkat çekti.



“Kalbinize Müjde” sloganıyla yapılan çağrıda “Kalbinizi korumayı ihmal etmeyin çünkü içinde sevdikleriniz var. İlimiz Nazilli Devlet ve Aydın Devlet hastanelerinde son teknoloji BT Anjiyografi cihazlarımız ile saniyeler içinde ağrısız ve konforlu bir şekilde kalp ve damar hastalıklarınızı teşhis ederek tedavi sürecinizi hızlandırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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