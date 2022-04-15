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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Buharkent MYO iftar yemeğinde bir araya geldi

İHA

ADÜ Buharkent MYO iftar yemeğinde bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) iftar organizasyonunda bir araya geldi.

İftara Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Emniyet Amiri V. Fatih Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Solak, İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Cavit Baştürk, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin tamamına yakını katılım gösterdi.

İftar sonrasında öğrenciler ve ilçe protokolüyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Necati Çobanoğlu, “Ülkemizin dört bir yanından gelmiş öğrencilerimizin kültürel zenginliğimizi oluşturmasını ve aynı sofrayı paylaşmayı önemsiyorum. Eğitim anlamında üzerimize düşenin ötesinde, burada mutlu ve huzurlu bir ortamda keyifli zaman geçirmeniz için de çaba gösteriyoruz. Ramazan’da paylaşmanın, sevgi ve hoşgörü ortamının aramızdaki gönül bağını daha da arttıracağına inanıyorum” dedi.

Öğrencilerle birlikte iftarını açmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Biz de öğrenci olduk. Gurbette oruç tutmanın zorluklarını çok iyi biliyoruz. Hem ailelerinizden hem sevdiklerimizden uzak bir ortamda oruç tutmanın ayrı meşakkatleri var. Hem de bu dönemde öğrencilerimiz yoğun ders ve sınav programının da stresini attılar. Son yıllarda Buharkent’teki eğitimin başarısını daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz eğitimde marka olmaya devam edecektir. Ayrıca ilk günden bu yana okulumuz için çokça emeği olan hocalarımıza, iftarı organize etmelerinden dolayı da teşekkür ederin" diye konuştu.

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