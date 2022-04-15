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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay'dan tek kurdeleyle iki açılış

İHA

Başkan Atay'dan tek kurdeleyle iki açılış

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye 3’üncü Hanımevi ile 5’inci Kitap Kafe’yi kazandırdı. Umurlu Mahallesi’nde hizmete giren iki yeni merkez, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kadınlar ve gençler için projelendirdiği Kitap Kafe ve Hanımevi’nin sayıları artmaya devam ediyor. Kitap Kafelerin 5’incisi ile 3’üncü Hanımevi Umurlu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Eski Kasaplar Hali adresinde hizmete girdi. Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, araştırmacı yazar Alper Akçam, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Her ay açılış yapa yapa sizleri biraz yoruyorum ama bu hizmetlere çocukların, gençlerin, kadınların çok ihtiyacı var. Geleceğimiz olan çocukların bilgiye erişebilmeleri için kitap kafeler açıyoruz. Bilgi her şeyden önemlidir. Eğer bilgili olursanız, ekonomik yönden daha rahat olursunuz, korkmazsınız, insanları seversiniz, arkadaşlarınız, dostlarınız olur. O nedenle bilgi çok ama çok önemlidir” diyerek kitap kafenin kuruluş amacını anlattı.

Başkan Atay konuşmasının devamında, “Umurlulu çocuklarımızın bilgiye erişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bugün Efeler’de Kitap Kafe’nin beşincisini açıyoruz. Gelecek ay ve haziran ayında birer tane daha açacağız. Umurlu’ya bir hanımevi daha açacağım. Bu hanımevini açarken kitap kafe ile yan yana olmasını çok önemsedim. Çocuklar, okuldan geldiğinizde anneleriniz sizi burada karşılayacak. Börek, çay, su ikramımız olacak. Sonra kitap kafede derslerinize çalışacaksınız. Eğitiminizi alacaksınız, bilgili insan olacaksınız, bu ülkeyi en iyi şekilde yöneteceksiniz. Yarın bu koltuklara sizler oturacaksınız. Ama bilgili, eğitimli, yüreği sevgi dolu olarak. Bu kitap kafe arkadaşlığın, dostluğun olduğu bir ortamı oluşturacak” diye konuştu.

Umurlu Mahallesi’ne bir müjde daha veren Efeler Belediye Başkanı Atay, “Umurlu’ya ne yapsak az. Yalnız bunu mu yapacağız? Hayır. Seçimden önce ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramdan sonra Aydın ilinin en büyük spor kompleksinin ihalesini gerçekleştireceğiz. O da Umurlu’da olacak. Gençlerimizin spor yapabilmeleri için her türlü olanağı sağlayan bir kompleks inşa edeceğiz” ifadelerinin ardından yeni Kitap Kafe ve Hanımevi’nin hayırlı olması dileğiyle konuşmasını noktaladı.

Yeni Kitap Kafe ve Hanımevi’nin açılışı için Efeler’e gelen araştırmacı yazar Alper Akçam, Efeler’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu anlatarak başladığı konuşmasında, “Ben Ardahanlı bir yayla çocuğuyum. İçeride fotoğrafı bulunan köy enstitülü yazar Dursun Akçam’ım oğluyum. Babam yırtık yamalı elbise giyen bir köylü çocuğuydu. Köy enstitülerinde aldığı eğitim sayesinde ansiklopedilere geçen bir yazar oldu. Ne mutlu bize ki onların açtığı yolda ilerleyen iyi niyetli, aydınlık yüzlü başkanlarımız var. Ne mutlu bize ki burada kitaplarla domatesimiz, zeytinimiz, peynirimiz yan yana gelmiş. Türkiye’nin işte üzerinde durması gereken kardeşlik budur. Bunun üzerinden kendimizi büyüteceğiz, özgürleşeceğiz. Ben bir tıp doktoruyum, genel cerrahım. Einstein demiş ki düş gücü bilimden daha önemlidir. Bu kapıdan içeri girip kitapları okumazsak hayal gücünüz büyümezse biz de büyüyemeyiz ve elimizdeki; zeytini, domatesi, pamuğu, dünyanın en güzel ürünlerini üçkâğıtçılara, menfaatçilere yedirmiş, onları kirletmiş oluruz. Bu hayal gücüyle bu ürünleri birbirinden ayırmayın. Bilimle tarımı birbirinden ayırmayın, başkanımızın da değerini bilin. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Umurlu Mahallesi’nde açılan yeni Kitap Kafe ve Hanımevi için Başkan Atay’a teşekkür eden Umurlu Mahalle Muhtarı Soner Avşar, “Başkanımız ile 3 yıldan bu yana birlikte güzel işler başardık. İnanın yıllardan beri çözülemeyen sorunları çözdük. Buraya bir hizmet havası getirdiniz. Değerli katılımcılar, değerli misafirler hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımıza canı yürekten alkış istiyorum” ifadelerini kullanarak Atay’a çiçek takdim edip teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından 5’inci Kitap Kafe ve 3’üncü Hanımevi için kurdele kesim törenine geçildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, davetliler ve törene katılanlarla birlikte kurdeleyi kesip yeni iki merkezi hizmete açtı. Başkan Atay daha sonra törene katılanlarla birlikte her iki merkezi gezip incelemelerde bulundu.

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