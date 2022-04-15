Yazar Ergün Poyraz taburcu oldu, 6 darp şüphelisi adliyede (2)

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5'İ TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zana Bagı, Turan Bagı, Rüzgar Bagı, Serdar Bagı ve Vural Çelik 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanırken, Afgan uyruklu Ramazan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-04-15 20:51:33



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