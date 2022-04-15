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Yazar Ergün Poyraz taburcu oldu, 6 darp şüphelisi adliyede (2)

DHA

Yazar Ergün Poyraz taburcu oldu, 6 darp şüphelisi adliyede (2)


5'İ TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zana Bagı, Turan Bagı, Rüzgar Bagı, Serdar Bagı ve Vural Çelik 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanırken, Afgan uyruklu Ramazan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Eşber OKAYER/ KUŞADASI, (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-04-15 20:51:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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