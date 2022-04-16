Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 1 lastik bot ve 2 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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