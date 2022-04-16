Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’de rüzgarın, Pazar (17.04.2022) günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi (18.04.2022) günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.