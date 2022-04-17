Bakan Kasapoğlu, Aydınlı öğrencilerle görüştü

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iftar programına telefon ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerle görüştü



On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Aydın genelinde iftar programları da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güzelhisar Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversiteli öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, üniversiteli öğrenciler ile bir araya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise gençlere sürpriz yaparak, programa telefon ile katıldı. İftar sonrasında Genç Ofis’te gerçekleştirilen sohbete telefon ile bağlanan Bakan Kasapoğlu, öğrenciler ile sohbet etti.



Etkinlik ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda ise “Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, Güzelhisar D Blok yurdumuzda kalan gençlerimizle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla bağlanıp, Genç Ofis’te gençlerle sohbet etti. Gençlerimizin mutluluğu, coşkusu, heyecanı görülmeye değerdi” ifadeleri yer aldı.

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