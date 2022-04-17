Kuyucak’ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyucak’ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

İHA

Kuyucak’ta öksüz ve yetim çocuklar iftarda bir araya geldi

Kuyucak Belediyesi tarafından öksüz ve yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.
İftar programında konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutlu ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin cenabı hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Birhan Keskin, bir dizesinde insan olan yerlerim çok ağrıyor diyor. Konu yetimler ve öksüzler olunca kalbi kararmamış, ruhu küf bağlamamış kim varsa insan olan yerlerinin çok ağrıyacağı muhakkak. Tüm hane halkı sağlıkla hayatlarını sürdürdüğü sürece varsıllık, yoksulluk gibi dünya meşkaleleri teferruattan ibarettir. Ana babasız kalmak ilahi taktir ile hüküm olunan çetin bir imtihandır. Yetimler ve öksüzler bizlere cenabı hakkın emanetleridir. İnsanlık adına üzerimize düşen görev onlara sahip çıkmaktır. Allahu teala Bakara ve bir çok surede yetimlere şevkat gösterilmesini, mallarının korunmasını, çoğaltılmasını ve vakti geldiğinde kendilerine teslim edilmesini, haklarının gözetilmesini hiçbir şekilde yetimlerin hor ve hakir görülmemesini emretmekte. Bu öğüde kulak asmayanların ilalebet cehennemde kalacakları ihtarında bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Peygamber efendimizde bir yetimdi. Bir yetimin ne hissedeceğini en iyi o bilir. Sohbetlerinde sık sık ashabını bu hususta uyarırdı. Sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak yaşadıkları talihsizlikleri onlara unutturmak her alanda onlara fırsat eşitliğini sunmak ve nihayet yarınlarına umutla bakmalarına yardım etmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Mübarek ramazan ayının hürmetine rabbimden hepinize sağlık ve huzurla dolu bir ömür vermesini, hayırlı ve bol bereketli ramazanlar diliyorum" dedi.
Başkan Ertürk ve protokol üyeleri öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Hediyelerin çocuklara verilmesinin ardından geleneksel ramazan eğlenceleri düzenlendi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor’lu futbolcular genç sporcular ile buluştu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor’lu futbolcular genç sporcular ...
Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki ölümlü kazada, alkollü sürücüye 16 yıl ...
Vali Aksoy yetim çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Vali Aksoy yetim çocukları ağırladı
Bakan Kasapoğlu, Aydınlı öğrencilerle görüştü
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Aydınlı öğrencilerle görüştü
Buharkent’te yetim çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Buharkent’te yetim çocuklar unutulmadı
Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER Bekçiler 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ...
Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
YEREL HABERLER Hastane denetimi yapan sahte görevli tutuklandı
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı
Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Öcal'ın ...
Buharkent'te gıda denetimlerinde olumsuzluğa rastlanmadı
YEREL HABERLER Buharkent'te gıda denetimlerinde olumsuzluğa ...
Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un rakibi Ankara Demirspor
ADÜ'de 'Geleneksel Halk Bilimi Günleri III Paneli' gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Geleneksel Halk Bilimi Günleri III Paneli' ...
Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' başladı
YEREL HABERLER Aydın'da 'Midi Kızlar Voleybol Grup Müsabakaları' ...
Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Vali Aksoy Aydın Şehir Hastanesi alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy Aydın Şehir Hastanesi alanında ...
Nazilli’de 2 bin 500 çocuk tiyatro ile buluştu
YEREL HABERLER Nazilli’de 2 bin 500 çocuk tiyatro ile buluştu
Yazar Ergün Poyraz taburcu oldu, 6 darp şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER Yazar Ergün Poyraz taburcu oldu, 6 darp şüphelisi ...
Başkan Ömer Günel’e büyük destek
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’e büyük destek
Ergün Poyraz’a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ergün Poyraz’a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı
Minik Halterciler Kuyucak’ta yarıştı
YEREL HABERLER Minik Halterciler Kuyucak’ta yarıştı
Devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını ...
Başkan Atay'dan tek kurdeleyle iki açılış
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan tek kurdeleyle iki açılış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.