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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de yaşayan Ağrılılar iftarda buluştu

İHA

Nazilli’de yaşayan Ağrılılar iftarda buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve Çağdaş Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında buluşan Ağrılılar iftar yemeğinde bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından dernek temsilcilerinin de katıldığı iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

Nazilli merkez Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde bulunan dernek binası önünde buluşan ilçede yaşayan Ağrılılar, dayanışma ve kaynaşma iftarı ile büyük coşku yaşadı. Uzaktan ve yakından gelen Ağrılı hemşerilerine ev sahipliği yapan Çağdaş Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Nazilli manavlar ve pazarcılar Odası başkanı Necmettin Karakaya ile dernek yönetim kurulu üyeleri, konukları ile tek tek ilgilendi. Oldukça samimi bir ortamda ve kalabalığa rağmen iftar anında bile herkesin rahatlıkla iftarı açtığı iftar buluşmasında titizlik dikkatlerden kaçmadı. Siyasi partilerin Aydın il ve Nazilli ilçe başkanları, yöneticileri ve üyelerinin yanısıra daire müdürleri, muhtarlar, oda başkanları, okul müdürleri ve davetliler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"Nazilli ve Ağrılı hemşerilerimizi kaynaştırdık"
İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı ve din görevlilerinin duaları ile açılan iftar yemeğine katılan herkese çok teşekkür eden Dernek Başkanı Necmettin Karakaya: “Öncelikle bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Dernekçilik öncelikle birlik ve beraberliği sağlar. Bugünkü katılım ise bunun en güzle örneğidir. 15 Nisan Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüdür. Bu da bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Bizler insanlarımızın kapısını tek tek çalarak, konuşarak, dinleyerek bu günlere geldik. Göreve geldiğimizden bu yana son üç yıldır çok çalıştık. Kalplere dokunduk. Sonuç olarak birlik ve beraberliği inşa ettik. Nazilli ve Ağrılı hemşerilerimizi kaynaştırdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
"Bu güzel tablonun ülkemizin her köşesinde yaşanması da en büyük arzumuzdur”
Anadolu Toplum Derneği Başkanı Cesim Koçyiğit: “Birliğin, beraberliğin bütünleştiği, kardeşliğin paylaşıldığı, gönül sofralarının kurulduğu Ramazan Ayında Nazilli’de dostlarımızla olmak gurur ve mutluluk verici. Katılım yoğundu ve organizasyon anlamında çok güzeldi. Ayrıca bugün Ağrımızın kurtuluş yıldönümü de olunca çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Nazilli, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği çok güzle bir ilçe. Ben ilk defa bu kadar birlik ve beraberliğin yaşandığına tanık olduğum için başkanım Necmettin Karakaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tablonun ülkemizin her köşesinde yaşanması da en büyük arzumuzdur” dedi.
"Nazillili kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum”
İftar yemeğine İzmir’den katılan Türkiye Patnoslular Platformu Başkanı ve Ege Patnoslular Derneği Başkan Vekili İsmail Kaya: “Burada yoğun bir katılım ve bir o kadar da güzel bir organizasyonla binlerin buluşmasına tanık olduk. Açıkçası bunu beklemiyorduk ve sonuçtan çok memnun olduk. Bu coşku Ağrılı hemşerilerimizin örnek bir kaynaşmasını gösterdi bize. Bunun Türkiye’deki tüm hemşerilerimize örnek olmasını diliyorum. Hizmet kalitesi ve emeğin bir göstergesini sunan başta Necmettin Karakaya başkanım olmak üzere yönetim kuruluna, değerli üyelerine ve Ağrılı hemşerilerimiz ile birlikte teşrifleri nedeniyle Nazillili kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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