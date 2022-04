Binlerce Koçarlılı Gönül Sofrasında Buluştu

Koçarlı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında binlerce Koçarlılı bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.



Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik ruhunu ilçenin her köşesine yaymak amacıyla Koçarlı Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasına Şehit ve Gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar, roman vatandaşlar başta olmak üzere Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl ve İlçe Teşkilatı, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yönetimleri, mahalle muhtarları ve Koçarlı halkı katıldı. Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olan Ramazan Ayı’nda, binlerce Koçarlılı Koçarlı Belediyesi’nin kurduğu gönül sofrasında buluştu. Aynı sofrada bir araya gelen Koçarlılılar, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşadı.



Düzenlenen iftar programı Koçarlı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından okunan dualar ile başladı. Semazen gösterileri, Kur’an tilaveti ve ilahiler eşliğinde yapılan iftarda binlerce kişi orucunu birlikte açtı. İftara katılan Şehit ve Gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar, roman vatandaşlar ve Koçarlı halkı ile yakından ilgilenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Tüm hemşerilerimizin Ramazanı Şerif’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın Türkİslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik ruhunun en iyi yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek “Ramazan Ayı her şeyden önce birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlamlaştıran bir ay. O yüzden soframız sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. Bu akşamda şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazi yakınlarımızla, yetim ve öksüz evlatlarımız, roman vatandaşlarımız ve Koçarlı halkımız ile hep beraberiz. Birlikteliğimizin kıymeti hakikaten çok büyük, bizim bu kültürü devam ettirmemiz ve bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmamız lazım. Bunlar bizim örfümüz, geleneğimiz bunlar devam ettikçe de her zamankinden daha fazla birbirine kenetlenmiş bir toplum oluyoruz” dedi.



Belediye olarak yılın her günü olduğu gibi özellikle Ramazan boyunca da samimiyetle ilçedeki herkese ulaşmaya, kapısı çalınmamış bir tek hane bırakmamaya gayret ettiklerini belirten Başkan Kaplan, "Bugün burada sadece ekmeğimizi değil yüreğimizi, sevincimizi, aynı maneviyatı paylaşıyoruz. Biliyoruz ki insan olmak, paylaşmayı gerektirir. Ramazan ayıda paylaşma ayıdır” dedi.



Koçarlı Belediyesi olarak başta Şehit ve Gazi aileleri, yetim ve öksüz çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarının yanında olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa ve minnet borcumuz büyüktür. Şehit ve gazi yakınlarımızın her zaman yanlarındayız. Şehit analarımızın rızasına, sizlerin duasına nail olmak bizim için büyük bir şereftir” diye konuştu.



Başkan Kaplan konuşmasının sonunda “Rabbim inşallah güzel bir şekilde Ramazan Bayramına ulaşmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

