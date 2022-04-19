Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kuzeyboru: 3

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Sultanlar Ligi'nin Playoff 7/8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Kuzeyboru'ya 32 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Başantrenör: Alper Hamurcu

Kuzeyboru: Dilek, Simay, Işıl, İvana, Elesia, Ezgi, Annie, Sabriye, Arelya, Yasemin, Hande, Elif

Başantrenör: Kamil Söz

Setler: 2325, 2523, 1925, 2522, 715

Süre: 125 dk. (26, 28, 29, 29, 13)

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