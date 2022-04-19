Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 2-3

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 7-8 etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'ya tire-break setiyle 3-2 mağlup oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-23, 19-25, 25-22 ve 7-15 sonuçlandı. Rakibiyle Aksaray'da oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Aydın temsilcisi, serinin üçüncü maça uzamasına engel olamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-04-19 18:10:31



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