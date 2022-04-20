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Çine ovasında 66 bin 800 dekar arazi suyla buluşacak

İHA

Çine ovasında 66 bin 800 dekar arazi suyla buluşacak

Aydın’ın Çine ilçesinde yapımı devam eden sulama inşaatı ile 66 bin 800 dekar zirai arazi modern borulu sistemle sulama imkanına kavuşacak.
Çine Ovası’nı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Çine Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devam eden çalışmalarda, Çine Ovası’nda boru montaj çalışmaları devam ederken, 2022 yılı içerisinde 20 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açılması hedefleniyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak. Çine Sulaması modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlanacak. Proje ile ayrıca dekar başına 2 bin 600 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 173 milyon 680 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.

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