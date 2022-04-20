Aydın BŞB filede son sınavda

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 7-8 etabı ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kuzeyboru'ya dün evinde 3-2 yenilerek seride durumun 1-1'e gelmesine engel olamayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle evinde son randevuya çıkacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı kazanacak takım sezonu 7'nci, kaybeden ise 8'inci sırada tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-04-20 11:01:06



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