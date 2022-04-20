Nazilli Belediyesi 23 Nisan Şenlikleri başlıyor

Milli bayramların coşkuyla kutlanması için hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların doyasıya eğlenmesi için oyun parkuru, yüz boyama, balon katlama atölyesi, pamuk şeker ve macun ikramı gibi birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı.



Nazilli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkuyla kutlanması için bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 23 Nisan Cumartesi günü Pınarbaşı Mahallesi Aydın Toscalı Stadı’nda gerçekleştirilecek program için giriş biletleri ücretsiz olarak Nazilli Belediyesi’nden temin edilebilecek.



Saat 12.30’da başlayacak etkinlikler çerçevesinde yüz boyama ve balon katlama atölyesi, şişme oyun parkuru ve sokak oyunları yarışma alanları kurularak, popcorn, pamuk şeker ve macun ikramı yapılacak. Katılmak isteyenler için her 15 dakikada bir Nazilli Belediyesi önünden etkinlik alanına araç kaldırılacak.



Tüm çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza hediye ettiği bu günde biz de onlara bir sürpriz hazırlamak istedik. Çocuklarımızın doyasıya eğlenmesi için tüm evlatlarımızı Cumartesi günü Pınarbaşı sahamızda bekliyor olacağım” diye konuştu.

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