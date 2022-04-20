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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 35 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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