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Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı “Bizim kızlar harçlık bekliyor” mesajı üzerine başlatılan operasyon 11 ile yayıldı

İHA

Geçtiğimiz ay aralarında Aydın Müze Müdürü ve yardımcısının bulunduğu Aydın merkezli 11 ili kapsayan ve 36 kişinin gözaltına alınıp 4 kişinin tutuklandığı Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyon'nun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin Kuşadası'ndaki bir inşaat alanında 2021 yılının Mayıs ayında ortaya çıkarılan 2100 yıllık tarihi su kemerinin bulunması ile başladığı belirtildi.

Önce 2 bin 100 yıllık su kemeri, sonra ilginç yolsuzluklar ortaya çıktı “Bizim kızlar harçlık bekliyor” mesajı üzerine başlatılan operasyon 11 ile yayıldı

Geçtiğimiz ay aralarında Aydın Müze Müdürü ve yardımcısının bulunduğu Aydın merkezli 11 ili kapsayan ve 36 kişinin gözaltına alınıp 4 kişinin tutuklandığı Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyon’nun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin Kuşadası’ndaki bir inşaat alanında 2021 yılının Mayıs ayında ortaya çıkarılan 2100 yıllık tarihi su kemerinin bulunması ile başladığı belirtildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazısı öncesi yapılan sondaj çalışması sırasında milattan önce 1’inci yüzyıla ait antik su kemeri bulundu. Aydın İl Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, bölgede yaptığı incelemelerde buluntuların Efes Antik Kentine Kuşadası’ndan su sağlayan kemerin kalıntıları olduğunu tespit etti.
Kuşadası’ndan Efes Antik Kenti’ne kadar ulaştığı belirtilen ve bir çok yerde açıktan geçen su kemerinin toprak altındaki kısmı 2021 yılının Mayıs ayında basına tanıtıldıktan sonra yazılan mesajlar ve talepler ilginç bir yolsuzluğu da ortaya çıkardı.
İddiaya göre; su kemerinin çıktığı yaklaşık 2 bin 500 metre kare alanda inşaat yapacak olan firmanın sahibine Müze Müdürü ve çevresindekiler tarafından maddi içerikli çeşitli talepler gelmeye başladı. Kendisinden önce daire, ardından daha düşük miktarlar içeren talepler karşısında her şeyi kayda alan müteahhit S.B. durumu Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü’ne aktardığını belirterek eldeki veri ve bilgileri Cumhuriyet Başsavcılığı’na İl Kültür ve Turizm Müdürü ile birlikte iletip şikayetçi olduğunu belirtti.
“Bizim kızlar harçlık bekliyor”
Şikayette Aydın Müze Müdürü’nün şikayetçi olan müteahhide ‘Bizim kızlar harçlık bekliyor’ diye mesaj çektiği ve müteahhidin de gönderilen iban numaralarına yatırdığı paraları Savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 ay sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından başta Aydın olmak üzere, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.’nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello’nun Davut Heykeli’nin o dönemde yapılan replikası satışa hazırlanırken ele geçirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden F.K., M.D., H.T., E.A., M.Y., A.D., K.C., H.Ş., B.Y., H.İ.Ç., M.Ş., A.U., S.T., Ç.A., L.D., S.G., Ü.K., A.Y. ve E.D. isimli 19 şüpheli adliyeye sevk edilmiş Müze Müdürü ile yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

“İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım”
Dünyanın çeşitli ülkelerinde inşaat işi yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Müteahhit S.B. “Bugüne kadar 71 şantiyem oldu. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Adeta bir şebeke ile karşılaştım. Bu su kemeri yeni bir durum değil asırlardır bilinen bir şeydi. Bu olay yeni bir şeymiş gibi basınla paylaşıldıktan sonra bizim işler bir türlü yürümez oldu. ‘Senin dosya unutulmuş, ne zaman sıra gelir bilmiyoruz’ gibi cevaplar almaya ardından farklı taleplerle karşılaşmaya başladık. Önce benden daire isteyenler daha sonra rakamları iyice düşürdüler. Ben de hem mesajları hem de para göndermemi istedikleri IBAN numaralarına ilişkin mesajları sakladım. Gönderdiğim paraların dekontlarını da delil olarak dosya hazırlayıp Aydın İl Kültür Müdürü’ne gittim. Kültür Müdürü’nün yönlendirmesi ile Savcılığa başvurdum” diyerek Kuşadası’nda bir şantiyede başlayan soruşturmanın 11 ile yayıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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