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ADÜ'de 'Adnan Menderes ve Gençlik Etkinliği' düzenlendi

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri çerçevesinde 'Adnan Menderes ve Gençlik Paneli' düzenlendi.

ADÜ'de 'Adnan Menderes ve Gençlik Etkinliği' düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri çerçevesinde ‘Adnan Menderes ve Gençlik Paneli’ düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi'ndeki Maiandros Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Salgın sürecinin aşılması sonrasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri dahilinde bugün üniversitemizin de ismini taşıyan Merhum Başvekil Adnan Menderes ve Gençlik Panelini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan süreç on yıllık Menderes dönemini ortaya çıkarmış, iç politikadan dış politikaya uzanan yelpazede genç kuşakların her şeyden evvel eğitimin bütün basamaklarından istifade etmesinin yolları açıldı. Kültür ve sanat faaliyetlerine etkin olarak dahil edildiler. Merhum Menderes’in ilk kabinesine Kemal Zeytinoğlu 39 yaşında, Ahmet Tevfik İleri 40 yaşında, Samet Ağaoğlu 41 yaşında, Seyfi Kurtbek 45 yaşında zamanına göre oldukça genç yaşlarda bakanlık görevini üstlenmişlerdir. Zira kendisi de 51 yaşında idi. ADÜFEST çerçevesindeki Adnan Menderes ve Gençlik Panelinin bilhassa yükseköğretim gençliğinde farkındalık ortaya çıkarması temennilerimle moderatörümüze ve genç panelistlere başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğin moderatörlüğünü ADÜ Adnan Menderes Araştırma Merkezi Müdürü, Söke İşletme Fakültesi Dekanı, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun üstendi. Panelde; Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, kırsaldan kentlere göçün sinemada bulduğu karşılık, tiyatro alanındaki gelişmeler yanında ‘Beyaz İhtilal Gençliği’ bilgileri ile Aydın’ın ve Türk Demokrasisinin parlak yıldızına bilhassa gençlik cephesinden farkındalıklara dikkat çekildi.

Prof. Dr. Turan Akkoyun, henüz gençlik yıllarında bir Kuvayı Milliye milisi olarak Milli Mücadele hareketine iştirak eden Ali Adnan’ın 'Menderes' adıyla çok partili siyasi yaşama kazandırdıklarında gençlik duygusu ve Türk gençliğine yönelik politikalarının etkisinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumsal hafızada farkındalık oluşturacağına işaret etti.

Prof. Dr. Turan Akkoyun, “Adnan Menderes, iktidarında yollar ile memleketin her noktasını birbirine bağlama yanında Türk çocuklarının ve gençlerinin eğitimin her basamağından yararlanması adına politikalar üretti. Bizzat kendisi henüz yirmi yaşlarındayken Milis olarak istiklale, otuz yaşlarındayken Atatürk’ün çok partili yaşama geçişin ikinci denemesinde demokratikleşmeye, kırklı yaşlarda milli iradeye, ellili yaşlarda iktidar sahibi olarak Türk milletine katkı sağlama aşamalarında her zaman gençliğe güvendi. Sonrasında da gençlik onun açtığı güzergahta ilerlemesini sürdürdü" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü SinemaTelevizyon Programından Ece Akça, Menderes döneminde yoğunluk kazanan iç göç hususuna temas edip konunun beyazperdede bulduğu karşılıklar üzerinde durup Gurbet Kuşları, Bitmeyen Yol başta olmak üzere filmlerden örnekler sundu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü SinemaTelevizyon Programından Burak Derici Adnan Menderes’in hatırasının yaşatılması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun himayelerinde Aydın’da Ocak ayında açılan Adnan Menderes Müzesi hakkında açıklamalarda bulunup iletişim cephesinde farkındalık önerilerinde bulundu.

İletişim Fakültesi öğrencisi Nehir İrem Sekmen ise ülkemizdeki tiyatro sanatı ve Adnan Menderes dönemi gelişmeleri hakkında bilgiler aktardı.

Panel soruların ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Gökhan Pehlivan’ın katılımcılara Teşekkür Belgesi ve plaket takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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