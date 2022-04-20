Efeler 09 SFK finale yükseldi

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Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge PlayOff ilk maçında Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Çiğli Belediyespor'u 32'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Efeler 09 SFK, PlayOff Grubu maçında Çiğli Belediyespor ile karşılaştı. Aydın’dan 20 otobüsle Burdur’a gelen çok sayıda taraftar takımlarını yalnız bırakmazken yeşil beyazlı futbolseverler, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Yeşil beyazlı ekip 55. dakikada Muhammed Emir Yıldırım'ın ceza sahası dışından attığı golle 10 öne geçti. 63. dakikada Süleyman Çelik'in asistinde Recep Daylak kafa golüyle skoru 20 yaptı. Rakip takım Çiğli Belediyespor 67 ve 72'de beraberlik gollerini bulsa da, maçtaki son sözü 78'de penaltıdan İshak Kurt söyledi. Final için sahaya çıkan Efeler temsilcisi rakibini 32 yenerek finale yükseldi. Yeşil beyazlı ekip 22 Nisan Cuma günü Belediye Bolvadin Termalspor ile şampiyonluk maçına çıkacak.

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