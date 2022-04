31 düzensiz göçmen kurtarıldı, kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

Yunan unsurları tarafından bindikleri botun batması sonucu denizden alınıp iki can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, kayıp olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmenden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu düşünülen diğer 4 göçmeni denizde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Dilek geçidinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına iki can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.



“Sisam Adası yakınlarından botları batmış”

Göçmenlerden edinilen ilk bilgi doğrultusunda toplam 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığı, Yunan unsurları tarafından 31 kişinin denizden alınarak 2 can salı içerisinde Türk karasularına geri itildikleri bilgisi alındı. Kayıp olduğu değerlendirilen 5 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla Yunan makamlarına Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bilgilendirmede bulunulduğu öğrenildi.



“Kayıp 5 düzensiz göçmenden birinin cansız bedenine ulaşıldı”

20 Nisan 2022 tarihinde Kuşadası önlerinde Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 cansız bedenin kayıp olan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu belirlendi. Bölgede başlatılan arama faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ile devam edildiği belirtildi.

