Aydın’da sıcaklık değerleri yükselecek

Aydın’da yarından itibaren sıcaklık değerleri yükselerek, kendini hissettirecek.

Aydın’da serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklık değerleri yarından itibaren artmaya başlayacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün az bulutlu 23, yarın az bulutlu ve açık 26, Cumartesi parçalı ve az bulutlu 27, Pazar az bulutlu ve açık 29, Pazartesi az bulutlu ve açık 29 derece olması bekleniyor.

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