Çocuk Bayramı coşkusu turnuvalarla taçlandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde TBMM’nin 102. Kuruluş Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen kutlama haftası etkinlikleri çeşitli geleneksel spor etkinlikleri ile devam ediyor.



Kovid19 salgını nedeniyle 2 yıldır kutlanamayan dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri bu yıl çok sayıda renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle kutlamaların ekran başında geçtiği 2 yılın ardından büyük bir coşku yaşayan çocuklar kendileri için düzenlenen onlarca etkinlikle doyasıya eğleniyor. Geleneksel spor dallarındaki heyecanı birbirleri ile yakın mücadele içinde doyasıya yaşayan çocukların Buharkent’teki bu neşesine ilçe Kaymakamı Alper Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Erol, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mesut Şevkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Baştürk ortak oldu. İlçedeki kapalı Spor Salonunda hafta boyu düzenlenen ilkokul ve ortaokulların etkinliklerinde dün gerçekleştirilen Ortaokullar Arası Futsal Final Müsabakaları büyük coşkuya sahne oldu. Kız ve erkek ortaokul Futsal takımları arasındaki turnuvaların finalleri kıran kırana geçerken arkadaşlarını desteklemek üzere tribünlerde yerini alan öğrencilerin tezahüratlarına kaymakam Açıkgöz ve Başkan Erol’da destek oldu.



“Geleceğimiz olan çocuklarımız için onların ihtiyaç duyduğu herşeyi yapıyoruz”

Çocukların ve gençlerin ilçede en iyi şartlarda ve en modern tesislerde spor yapabilmeleri için her türlü yatırımı yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için onların ihtiyaç duyduğu herşeyi yapıyoruz. Son iki gündür spor tesislerimizde çocuklarımızın da bol bol eğlendiği güzle müsabakalar yapılıyor. Geleneksel spor dallarında da güzle müsabakalar yapılıyor. Çocuklarımıza başarılar diliyor ve günlerini kutluyorum. Çocuklarımızı çok sevdiğimiz için onlar için her türlü altyapıyı yaparak onları spora teşvik ediyoruz” dedi.



“Çocuklarımız bizler için çok önemli”

Kaymakam Alper Açıkgöz de konuşmasında hem geleneksel hem de popüler oyunlarla çocukların 23 Nisan'ı en iyi şekilde kutlamalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, “Kutlamalarda çocuklarımızla birlikte şenlik düzenledik. Hem sağlık hem bedeni hem de ruhsal sağlık açısından çocuklarımızın gelişmesi büyük önem arz ediyor. Malum salgın süreci yaşamaktayız. Biz de kaymakamlık olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Çocuklarımız bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra daha çocuklarımız için nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu 23 nisanlar diliyorum” dedi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mesut Şevkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Baştürk de yaptıkları konuşmalarda etkinliklerde yapılanları anlattı. Bir hafta süresince gerçekleştirilecek olan kutlamalarda onlara her şekilde destek vermeye çalıştıklarını söylediler. Öğrenciler de turnuvayı ve 23 Nisan kutlamalarını değerlendirerek tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

