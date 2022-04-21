Nazilli Kaymakamı Arısoy Şirinevler Mahallesi sakinleri ile buluştu

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Şirinevler Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy başkanlığındaki heyet Şirinevler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Arısoy, konuların çözüme ulaştırılması için ilgililere talimat verdi. Talep ve sorunların imkanlar dahilinde en kısa sürede karşılanacağını dile getiren Arısoy, Nazilli için tüm gayretleri ile çalıştıklarını belirtti.



Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise, Kaymakam Arısoy'a teşekkür etti.

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