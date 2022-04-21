Germencik’te 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

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İslam dünyasında 14 asırdır süren karşılıklı Kur’anı Kerim okuma olarak bilinen mukabele geleneği Aydın’ın Germencik ilçesinde sürdürülüyor.



Ramazan ayının 14 asırlık mukabele geleneği Germencik ilçesinde ilçe müftülüğüne bağlı ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarında ve camilerde kadınlar tarafından devam ettiriliyor. Devam eden mukabele geleneğinde kadın hocalar öncülüğünde Ramazan ayı münasebetiyle başlatılan mukabele programlarına Kur’anı Kerim’i öğrenen kursiyerler ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun asırlık bir geleneğin ilçelerinde devam etmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

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