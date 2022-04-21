Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı

Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerine yönelik verilen Kur'anı Kerim kursunda Kur'anı Kerim'i okumaya geçen öğrenciler İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.



Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Söke KYK Meryem Yazıcıoğlu kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri için görevlendirilen Güllübahçe Kız Kuran Kursu Öğreticisi Gülfer Çekili'nin verdiği Kur'an eğitimi meyvelerini vermeye başladı. KYK kız yurdunda aldıkları eğitim sonucunda Kur'anı Kerim'i okumaya geçen öğrenciler İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'yu makamında ziyaret etti. Kur'an Kursu öğreticisi Gülfer Çekili ile birlikte İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru ile görüşen KYK kız yurdu öğrencilerine Müftü Doğru tarafından müftülüğün görev alanları ve çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Karşılıklı sohbetin ardından İlçe Müftüsü Doğru, öğrencileri gayretlerinden dolayı tebrik ederek Kur'anı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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