Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi Uçurtma Şenliği 24 Nisan Pazar günü yapılacak

Söke Belediyesi’nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan uçurtma şenliği bu yıl da yapılacak.



Bu yıl 15.’si yapılacak Uçurtma Şenliği’nin yanı sıra düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinlik 24 Nisan Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında bir alışveriş merkezinin otopark alanında yapılacak.



Söke’de son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Uçurtma Şenliği geleneği bu yıl geri dönüyor. Uçurtma Şenliği gün boyu başta çocuklar olmak üzere ailelerine keyifli bir gün yaşatmayı hedefliyor. Şişme oyun parkları, yüz boyama, balon katlama, palyaço ve süper kahramanlar gibi animasyon gösterilerinin yer alacağı etkinlik, çocuk şenliğine dönüşecek.



Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek uçurtma dağıtımı ve çocuk etkinliklerine çocuklar başta olmak üzere tüm Söke halkı davet ediliyor.

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