Didim’de e- sınav merkezi hizmete girecek

Daha önce Aydın’ın 3 ilçesinde gerçekleştirilen esınav uygulaması artık Didim’de de yapılabilecek.



Yaklaşık 1.5 yıl önce Didim’de başlatılan e sınav merkezinde sona gelindi. Esınav merkezinde görev alacak 120 öğretmenin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan sürücü kursu yazılı sınavları Didim esınav merkezinde yapılacak. Kurulacak esınav merkezi, sınava giren vatandaşların teknolojinin son imkanlarından yararlanmasını sağlayacak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Didim’de Elektronik Sınav Merkezi açılacak. Kısaca ESınav Merkezi olarak bilinen bu merkezde, Didim’de ehliyet sınavlarının yazılı bölümünü gerçekleştirme imkanı bulunacak. Her yıl Didim’den yaklaşık 2 bin kişi Aydın’da bulunan esınav merkezine gidiyordu.



Yapılan dijital yenilikle, vatandaşların istedikleri zaman diliminde, işlerini aksatmadan sınava girmelerine imkan sağlanacak. Adaylar, esınav uygulaması sayesinde, randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak. Uygulamanın Didim’deki adayların sınava girmek için halen yaptıkları yol masrafları ve zaman israfından kurtulmasını sağlayacak. Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin de düşmesini sağlayacak. ESınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar, engellilerin erişimi ve konforu da düşünülerek tasarlanıyor.

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