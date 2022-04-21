Ata mesleğini dört kuşaktır devam ettiriyor

Aydın’da saat tamir ustası Muzaffer Altıntaç, dedesinden kalma 60 yıllık dükkanda dört kuşaktır ata mesleğini devam ettiriyor.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yarım asrı aşkın süredir saat tamiri yapan ailenin son temsilcisi Muzaffer Altıntaç, dördüncü kuşak olarak mesleğini devam ettiriyor. 12 yaşında çırak olarak başladığı ata mesleğini 60 yıllık 16 metrekarelik dükkanda sürdüren Altıntaç, ailesinde saat tamirciliğinin dedelerinden geldiğini söyledi. Bu işi babasına bakarak ve masa saatleri tamir ederek öğrendiğini anlatan Altıntaç, “12 yaşında bu dükkana girdim ve o günden beri bu dükkandayım. Çıraklık, kalfalık, ustalık hepsini yaşadım. Şimdi de 12 yıldır kendim işletiyorum. 16 metrekare dükkanda 60 yıldır Karacasululara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben dördüncü kuşağım. Dededen gelen bir meslek. Daha sonra babam ve dayısı 40 yıl burada esnaflık yapmışlar. Saatçi Ömer ve Saatçi Nuri olarak herkes tanır. Ben de babam öldükten sonra 12 yıldır bu mesleği devam ettiriyorum. Şu anda ben dördüncü kuşağım ve dört kuşaktır bu dükkanda zamana ayar veriyoruz” dedi.

Değişen teknoloji ile birlikte zamana ayak uydurarak ürün çeşitliliğini de artırdığını ifade eden Altıntaç, “Tabii nesil değiştikçe, teknoloji değiştikçe, saatçilik olarak başladığımız mesleği şu anda en az 100 çeşit ürünümüzle Karacasulu vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni nesil olarak zamana ayak uyduruyoruz. Çünkü teknoloji hızlı gelişen bir şey, biz de buna ayak uydurup hizmet veriyoruz” dedi.

Yıllardır müşterilerine ve mesleğine sahip çıkmaya çalıştığını belirten Altıntaç, “Tamirat işlerimiz güzel. Burası köylü ağırlıklı olduğu için saat işlerimiz oluyor. Yani 12 ay işleyen bir mesleğimiz var. Çok şükür biz de alnımızın akıyla müşterimize sahip çıkıyoruz, işlerini görüyoruz” dedi.



“Çırak sorunu var”

Gün geçtikçe birçok meslek dalında olduğu gibi kendi işinde de çırak bulmakta zorlandığını belirten Altıntaç, “Mesleğimiz zor değil, sadece şimdiki gençler daha pratik işlere gitme alışkanlığı var. Ben ilk olarak masa saati tamir etmekle başladım bu işe ve öğrendim. Bu bizim mesleğimiz olduğu için kendimi geliştirdim. Şimdi bütün saatleri tamir ediyorum. Aslında şu an yapılacak mesleklerden biri. Çünkü Türkiye genelinde tamirci sayısı 200’ü geçmez diye düşünüyorum. Sadece Karacasu’da bu işi benden başka yapacak olan yok, ne benim dükkanda ne Karacasu’da ve bu konuları çevre illerdeki meslek arkadaşlarımdan da duyuyorum. Çıraklık konusunun nasıl sıkıntılı olduğunu. Gençlerimizin zanaata yönelmesi lazım aslında. Sadece saatçilik değil, farklı mesleklerde kendilerini geliştirip ilerlemeleri lazım. Saatçisinden terzisine, pastanecisinden ayakkabıcısına kadar birçok meslekte çırak sorunu var. Gençlerimizin bunlara yönelmesini istiyorum. Aslında benim yanımda yaklaşık 1,5 yıl çalışacak olan bir çocuk saat tamirini öğrenebilir bugün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.