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ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi Rektör Aldemir; "Ramazan insani vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır"

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir 'Geleneksel ADÜ Aile İftar Yemeği' programında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi ile bir araya gelirken, "Ramazan insanı vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır" dedi.

ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi Rektör Aldemir; "Ramazan insani vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ‘Geleneksel ADÜ Aile İftar Yemeği’ programında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi ile bir araya gelirken, "Ramazan insanı vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır" dedi.

ADÜ Merkez kampüs içerisindeki Tralleis Meydanı’nda düzenlenen iftar yemeğine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

Adnan Menderes Camii İmam Hatibi Muhammed Aydın’ın Kuranı Kerim tilavetinin ardından Öğr. Gör. Aytekin Kandemir ve Uğur Şumnulu’nun ney dinletisi gerçekleşti.

"Ramazanı şerifteki oruç hakiki, samimi bir şükran anahtarıdır"
Ramazan ayının kalplerimizi arındırdığımız, oruçla sabrı öğrendiğimiz, 11 ayın sultanı kutlu bir ay olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ramazan insani vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır. İdrak ettiğimiz bu bereketli günlerin ülkemiz, devletimiz ve milletimizle beraber tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyorum. Ramazanı Şerifteki oruç hakiki, samimi bir şükran anahtarıdır. İnancımızın, kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu rahmet ayı insanı erdemlerimizi güçlendirme için hepimize çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Rabbim bizleri Ramazanı Şerife nasıl kavuşturduysa inşallah bayrama da öyle kavuştursun diye dua ediyorum. Ramazanı Şerifin hayrı üstümüzde olsun” dedi.

Programın sonunda Rektör Aldemir, iftara katılan personel ve aileleriyle vedalaşarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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