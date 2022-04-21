Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Koçarlı Kaymakamlığı, Koçarlı Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları Koçarlı’da gerçekleştirildi.



Koçarlıİncirliova karayolunda gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 90 sporcu Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kızerkek) kategorisinde yarıştı. Koçarlı’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği Yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi görürken yarışmalara Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçe kurum ve kuruluş amirleri, ve çok sayıda vatandaş katılarak yarışları izledi.



Yarışlar protokolün start bayrağını indirmesi ile başlarken, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi ile takım halinde derece elden eden okullara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.