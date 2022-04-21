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Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi normale dönüyor

İHA

Aydın'da pandemi hastanesi olan ve Aydın Devlet Hastanesi'nde vaka sayılarının düşüş göstermesi ile birlikte covid hastalarına hizmet veren 3 servis normale döndü.

Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi normale dönüyor

Aydın'da pandemi hastanesi olan ve Aydın Devlet Hastanesi'nde vaka sayılarının düşüş göstermesi ile birlikte covid hastalarına hizmet veren 3 servis normale döndü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 97 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını etkisini azaltmaya başladı. Bu bağlamda Aydın'da da alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'nde deki 3 servis normale döndü. Aydın Devlet Hastanesi'nde pandemi döneminde Covid19 hastaları için yeniden dizayn edilen; psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile dermatoloji (cildiye) klinikleri yataklı servis olarak tekrar hizmete açıldı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, "Tüm dünyayı etkisi alan Covid19 salgınında ilimizde alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren hastanemizde, Covid servislerine dönüştürülmüş olan psikiyatri kliniğimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimiz ile dermatoloji (cildiye) kliniğimiz vaka sayılarında azalmaya bağlı olarak yataklı servis olarak tekrar hizmete açılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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