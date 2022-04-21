Söke’deki konferansta ‘Herakleia’ antik kenti anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’deki konferansta ‘Herakleia’ antik kenti anlatıldı

İHA

Söke’deki konferansta ‘Herakleia’ antik kenti anlatıldı

Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Kent Konseyi ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından yürütülen ‘Söke Tarihini Öğreniyor’ projesi çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

Aydın’ın Söke ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü kenarında yer alan Herakleia Antik Kenti konulu konferansta; antik kentin devam eden kazı çalışmalarında bilimsel danışmanlık yapan Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansı izleyenler arasında Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

2000 yılında Magnesia kazısı, 2021 yılına kadar Lagina, Çatalhöyük, Laodikeia, Stratonikeia ve Knidos kazılarında görev yapan Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, doğduğu topraklarda bulunan Herakleia Antik Kenti’ni bugün gün yüzüne çıkarıyor olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Kendi memleketimde sevdiğim kent Herakleia’yı konuşacağız" diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, “Organizasyonla bizleri buluşturan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Herakleia Antik Kenti’nin Helenistik dönemde kurulduğunu belirten Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, bugüne kadar yüzey araştırmaları yapılan kentte ilk kez kazı çalışmalarının 2021 yılında başladığını söyledi. İlk verilerin gelmeye başladığını ve heyecan verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Büyüközer; “Her ne kadar bir Karia kenti olsa da Heraklia, aşağı Büyük Menderes hazasında bulunması nedeniyle antik dönemden bu yana bu coğrafyaya dahil olmuştur. Bugün kentin bulunduğu alanda Kapıkırı Köyü var. Bu köyün adı da antik kentin giriş kapsının bir kırlık alanda bulunmasından dolayı geliyor. Kapıkırı ile birlikte Herakleia, hala nefes alan ve yaşayan bir kent” dedi.

Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer; Herakleia Antik Kenti’nin ilk kez 18. Yüzyılda keşfedildiğini, daha sonra zaman zaman daha çok Milet ekibince bilimsel çalışmaların yapıldığını, asıl yüzey araştırmalarının ise 1974 yılında Alman Arkeolog Analize Peşlov tarafından başlatıldığını söyledi.

Kendisinin başında olduğu ekiple 2021 yılında başlayan kazı çalışmaları ve antik kent çevresinde görünürlüğü arttırmak adına yaptıkları çalışmalardan söz eden Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, kentte kazı çalışmalarından ortaya çıkan antik eserlerden, kentte Helenistik dönem, Bizans ve genç Osmanlı döneminin izlerine ulaştıklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda antik kentin 12. Yüzyılda yapıldığına ilişkin söylemlerin yaptıkları kazı çalışmaları ile 11. Yüzyılda inşa edildiğini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer kentte 2. Murat dönemine ait sikkelerin ortaya çıkarıldığını; Menteşe Beyliği’nin de buradaki kaleyi kullandığının izlerine ulaştıklarını ifade etti. Herakleia’nın da bulunduğu Söke ve Milas sınırlarında kalan Latmos (Beşparmak) dağlarının bir bütün olduğunu altını çizen Doç. Dr. Büyüközer, kazı çalışmalarında katkı sağlayan herkese teşekkür etti; bölgede yaşayan herkesi kenti yerinde görmeye davet etti.

Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in akıcı ve ilgi çekici sunumunun ardından Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından teşekkür belgesi, hediye ve çiçek takdimi yapıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney verdiği bilgilerden dolayı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’e teşekkür ederken, en kısa sürede antik kenti yerinde incelemek üzere ziyaret edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi Kuşçular Mahallesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaştı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Kuşçular Mahallesi'ndeki ...
Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü
YEREL HABERLER Tırda çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden ...
Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi normale dönüyor
YEREL HABERLER Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir ...
Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ter döktü
YEREL HABERLER Öğrenciler bisiklet yarışmasında dereceye girmek için ...
ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi Rektör Aldemir; "Ramazan insani vasıflarımızın farkına vardığımız mübarek bir aydır"
YEREL HABERLER ADÜ Ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya ...
ADÜ Buharkent MYO’da 'Madde Bağımlılığı Semineri' düzenlendi
YEREL HABERLER ADÜ Buharkent MYO’da 'Madde Bağımlılığı Semineri' ...
Ata mesleğini dört kuşaktır devam ettiriyor
YEREL HABERLER Ata mesleğini dört kuşaktır devam ettiriyor
Enerya’nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, polis sakinleştirdi Aydın’da doğalgaz ile ısınmanın maliyeti aylık 2000 TL’yi aşınca vatandaşlar isyan etmeye başladı
YEREL HABERLER Enerya’nın yüksek faturasına isyan eden vatandaşı, ...
Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, pazarcı esnafının taleplerini dinledi
Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi, Sosyal Tesis Projesi'nde sona geldi
Didim’de e- sınav merkezi hizmete girecek
YEREL HABERLER Didim’de e- sınav merkezi hizmete girecek
Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi Uçurtma Şenliği 24 Nisan Pazar günü yapılacak
YEREL HABERLER Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan ...
Didim Belediye Başkanı Atabay: “2022 sezonunda tüm turizmcilerin mutlu olacaklarını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Didim Belediye Başkanı Atabay: “2022 sezonunda tüm ...
MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine Sağdıç atandı
YEREL HABERLER MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine Sağdıç atandı
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
ASKİ araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER ASKİ araç filosunu genişletti
Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya geçen öğrencileri ağırladı
YEREL HABERLER Söke İlçe Müftüsü Doğru, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ...
Germencik’te 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Germencik’te 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor
Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
YEREL HABERLER Efeler 09 FK 3'üncü Lig için finale çıkıyor
Nazilli Kaymakamı Arısoy Şirinevler Mahallesi sakinleri ile buluştu
YEREL HABERLER Nazilli Kaymakamı Arısoy Şirinevler Mahallesi ...
Koçarlı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
YEREL HABERLER Koçarlı Ülkü Ocakları'nda bayrak değişimi
Tüylü çan çiçeğinin korunması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Tüylü çan çiçeğinin korunması için çalışmalar sürüyor
Çocuk Bayramı coşkusu turnuvalarla taçlandı
YEREL HABERLER Çocuk Bayramı coşkusu turnuvalarla taçlandı
Aydın’da sıcaklık değerleri yükselecek
YEREL HABERLER Aydın’da sıcaklık değerleri yükselecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.