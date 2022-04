Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'dan yeni üretim sezonu açıklaması

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yüksek tarım potansiyeline sahip Aydın’da yeni üretim sezonunun başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam edebilmesi adına girdi maliyetlerindeki fiyat artışının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.



2021 yılına göre üretim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 300 civarında gözle görülür bir artış gözlemlendiğini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, özellikle akaryakıt, gübre, tohum ve zirai ilaç fiyatlarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu belirti. Üretim maliyelerindeki artıştan dolayı üreticilerin, üretim sezonunda kullanması gereken gübre ya da ilaç miktarını azalttığını bu durumun ise üretimin düşmesine sebebiyet göstereceğini ifade etti. Çondur, “İç Anadolu Bölgesi’nde, üretim maliyetlerindeki artıştan dolayı gübre atılamadığına dair haberler yer alıyor. Aynı durum pamuk ve mısırda da uygulanırsa üretimde düşüş yaşanır. Her ne kadar maliyetler yüksek olsa da üretimin devamlılığı için üreticilerimizin bu konuda dikkatli olması, maksimum verim almak adına pamukta veya mısırda toprağın ihtiyacı olan gübreyi kullanması gerekiyor” dedi.



"Vahşi sulamadan kaçınmalıyız”

2021 yılında Aydın ilinde yaşanılan kuraklıktan dolayı üreticilerin zor bir üretim sezonu geçirdiğini ifade eden Çondur, 2021 yılında yaşanılan kuraklığın en az hasarla atlatıldığını bu yılki yağışlardan dolayı üreticilerin kuraklıkla ilgili bir sorun yaşamayacaklarını belirtti. Çondur, "Aydın Valiliği tarafından bu sezon için kaç kat sulama yapılacağı açıklandı. Her ne kadar barajlarımız dolu olsa da önümüzdeki yılları düşünerek suyun idareli kullanılmasını ve üreticilerimizin vahşi sulamadan kaçınmasını istiyoruz" dedi.



“Desteklemeler ne kadar artarsa enflasyona o kadar faydası olacaktır”

Gübre ve mazot desteklerinin arttırılması yönünde Ziraat Odaları tarafından beyanatlar verildiğini ve bu konuda Ziraat Odalarına hak verdiklerini ifade eden Çondur, "Desteklemeler ne kadar artarsa enflasyona da o kadar faydası olacaktır. Ancak destekleme miktarları mevcut şekilde devam ederse bu durum ürün fiyatlarının artışını da tetikleyecektir. Özellikle mazot ve gübre desteklemeleri çok yetersiz kalıyor. Dolayısıyla üretimde sürdürülebilirlik için desteklemelerin arttırılması ve desteklemelerin bir an önce ilan edilmesi üreticilerin yararına olacaktır" diye konuştu.



Üretim maliyelerine gelen yüksek artışlarla dünyadaki emtia piyasalarının da artması, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşıyla da emtia fiyatlarının yükselmesinden dolayı şu anda dünya piyasalarının geçen yıla göre daha yukarıda seyrettiğini belirten Çondur, "Özellikle buğday, mısır, pamuk gibi ürünlerde de fiyatlar sezon sonuna kadar bu şekilde yükseliş trendi ile devam ederse, aynı emtia fiyatlarında olduğu gibi bu yükselişler tarım ürünlerinde de görülecektir. Tarım ürünleri fiyatlarında Eylül ayından itibaren geçen yıla göre ciddi bir artış bekliyoruz. Üreticilerimize bu üretim yılında da hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.