Aydın’ın Sultanları Kuzeyboru’ya şans tanımadı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Sultanlar Ligi Playoff 78 turunun üçüncü maçında Kuzeyboru’yu 30 mağlup ederek, ligi 7. sırada bitirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, voleybolda adından söz ettirmeye devam ediyor. Playoff’lara kalan ve playoff turunda ligi 7. sırada bitirdi. Maçı baştan sona önde götüren Aydın’ın Sultanları ilk iki seti 2521, üçüncü seti ise 2517 kazandı.

Bu yıl da takımın mücadelesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımı tebrik etti.

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