Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Nazilli Çarşı ve Mahalle Bekçilerinde kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünü bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 226 Sokak'ta durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Bekçileri fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamacanın ardında yakalanan B.D yapılan üst aramasında iki fişek alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 10 gram eroin maddesi ve bir adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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