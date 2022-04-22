Yenipazar’da kadın sağlığı konuşuldu

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” nin tanıtım toplantısı Yenipazar’da yapıldı.

Yenipazar Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural ve eşi Ceyda İrem Kural, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve eşi Nursevil Erden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri konularda kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.

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