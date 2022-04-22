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Nazilli'de şampiyonlar kupalarını aldı 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği sona erdi

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği gerçekleştirilen final maçları sonrasında tamamlanırken, dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri verildi.

Nazilli'de şampiyonlar kupalarını aldı 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği sona erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği gerçekleştirilen final maçları sonrasında tamamlanırken, dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri verildi.

Nazilli Kaymakamlığı’nın onayı ile Nazilli Belediyespor Kulübü organizasyonunda, Nazilli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği ödül töreni ile sona erdi. Finalde Yıldızlarda Beşeylül Ortaokulu, Miniklerde Atatürk Ortaokulunun şampiyon olduğu turnuvanın ödül töreni Nazilli Belediyespor Yıldırım Demirören tesislerinde yapıldı.

Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Nazilli Belediyespor Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, Asbaşkan Oktay Asuman, Futbol Şube Sorumlusu Naim Atmaca, Basın Sözcüsü Ümit Özmen ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir, turnuvaya katılan okul müdürleri, beden öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Daha sonra derece giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Turnuvanın çok verimli geçtiğini dile getiren Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, turnuvada 20 öğrenci altyapı antrenörlerinin dikkatini çektiğini ifade etti. Başkan Önal, “10 gün boyunca 24 okulumuzun katıldığı futbol şenliğimizin bugün kapanışını yaptık. Ben burada emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı hocalarımızın seçtiği ve dikkatini çeken 20 öğrencimize lisans çıkarılması için görüşme yapacağız. Çok mutlu oldum. Bu inşallah takımımız için bir temel olur, güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Başarılı olan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Öğrencilerin turnuvada gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, “Çok güzel bir proje. Planlayan herkese teşekkür ederim. Güzel bir süreçti. 24 takım ve 200’e yakın oyuncunun kendilerini gösterdikleri şenliğimizde, 9 altyapı antrenörümüz tarafından takip edilen güzel bir süreçti. Ünal Önal Başkanımızın da dediği gibi 200 öğrencinin içinde 20 öğrencimizi alt yapımızda değerlendirilmesi için çalışma yapacağız. Futbol büyük bir ekonomi. Bu ekonominin döndürülebilmesinin çeşitli yolları var. Nazilli ölçeğinde şehirlerin ve kulüplerin burada başarılı olabilmesi için en büyük etkenlerden birisi alt yapıdır. Gençlerimiz sporla uğraşıp kötü yollara gitmeyecek, kulübümüzde oyuncu kaynağı bulmuş olacak. Yarınlara siz gençlerin sayesinde gideceğiz. Verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çocukların hayatlarında sporun bulunmasının çok önemli olduğunu dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, “Sizlerin en iyi şekilde hayata hazırlanmanız ve geleceğin emaneti olan siz gençlerimizin hem centilmen hem mücadeleci hem düştüğü zaman ayağa kalkabilen hem de yenildiği zaman rakibinin elini sıkabilen hem de mücadeleden vazgeçmeyen bir karaktere sahip olmanızı istiyoruz. İşte sporun siz çocuklarımıza kazandıracağı en önemli şeylerden bir tanesi budur. Mutlaka ki aranızdan geleceğin yıldızları seçilecektir. Şunu hiçbir zaman unutmamanız lazım, gençlerimizin yetişkinlik dönemleri dahil sporun içinde bulunmasıdır. 13 gün boyunca yaptığınız mücadele hayatın provasıdır. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elbette bu tür turnuvalarda bir birinci olacak ama bu tür etkinliklere de katılan öğrencilerimiz şampiyon. Çünkü bu bir irade buraya gelerek mücadele etmeniz bile bir kıymet değer” ifadelerini kullandı.

Nazilli’de 28 Mart Pazartesi günü başlayan ve 13 gün süren turnuvada farklı 15 okul, minikler ve yıldızlar kategorisinde toplam 30 müsabaka yapıldı. Minikler kategorisinde Atatürk Ortaokulu Şampiyon olurken, Turan Ortaokulu 2’nci, Beşeylül ortaokulu 3’üncü ve Mehmet Sofuoğlu Ortaokul da 4’üncü oldu. Yıldızlarda ise Beşeylül Ortaokulu Şampiyon olurken, Mehmet Sofuoğlu Ortaokulu 2’nci, Atatürk Ortaokulu 3’üncü ve Nahit Menteşe Ortaokulu ise 4’üncü oldu. Dereceye giren okullara kupa, plaket ve hediyeleri Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Ünal Önal ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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