Aydın BŞB'de ilk yolcu Güldeniz

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'da smaçör Güldeniz Önal yuvadan uçtu. Dün iç sahada Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada son kez mavi-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda ligin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da görev yapacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-04-22 12:04:37



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