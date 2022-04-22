Aydın’da Mezopotamya dönemi eserler yakalandı

Aydın’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarda, Efeler ilçesinde yapılan operasyonda Mezopotamya dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesinde tarihi eserler sakladığı tespit edilen 1 şahsın ikametine operasyon gerçekleştirildi. Arama ve yakalama faaliyeti çerçevesinde yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise Mezopotamya dönemine ait olduğu tespit edilen 1 adet M.Ö. 4 binli yıllara ait Mezopotamya dönemi mührü, 6 adet M.Ö. 4 binli yıllara ait Mezopotamya dönemi kartal başı, kadın figürü, madalyon gibi eserler, 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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