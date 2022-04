Söke’nin sembolik belediye başkanı koltuğa oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke’nin sembolik başkanı Hasan Can Tosun, Belediye Başkanlığı makamına oturdu.



Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sembolik olarak Söke Belediye Başkanlığı makamının çocuklara devri ile ilgili ziyaretin bu yılki konukları Kemalpaşa İlkokulu oldu. Okul Müdürü Halime Yalburun, Sınıf Öğretmeni Nazan Sarıoğlu nezaretinde öğrenciler Hasan Can Tosun, Nursena Bal, Cihanbey Verici, Aylin Usanmaz Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Hüseyin Batir de bulundu.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Sembolik törende başkanlık koltuğuna oturan Hasan Can Tosun ve arkadaşları taleplerini iletti. Başkan Levent Tuncel öğrencilerden gelen talepleri not aldı, imkanlar doğrultusunda taleplerin yerine getirileceğini söyledi.



Kendisine ziyarete gelen öğrenciler nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Çocuklarımız aydınlık geleceğimizin teminatı. Tüm çocuklarımızın Bayramını ve Millet Meclisi’nin açılışının 102. Yılını kutluyorum” dedi.



Başkan Tuncel tüm çocukları 24 Nisan’da gerçekleşecek Söke Belediyesi Uçurtma Şenliği’ne de davet etti.

