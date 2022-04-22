Söke Belediyesi, bayram öncesi mezarlık temizliği gerçekleştirdi

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Söke Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde Söke'de mezarlıklarda ayrıntılı temizlik çalışması yapılıyor. Söke Belediyesi ekiplerince Söke’ye bağlı kırsal mahallelerde başlatılan mezarlık temizlikleri Söke merkezde bulunan asri mezarlık alanlarının temizlenmesiyle son bulacak.



Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği başta olmak üzere çalışma yapılıyor.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, bayrama kadar mezarlık temizliklerini tamamlayacak.

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