Söke’de “Ulusal Egemenlik Türk Kadını ve Çocuğu” konulu panel düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Söke Kaymakamlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından “Ulusal Egemenlik Türk Kadını ve Çocuğu” konulu panel düzenlendi.



Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen paneli izleyenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Söke Jandarma KOmutanı Salih Devrim, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş de yer aldı.



ADÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Programı Araştırma Görevlisi Özge Kesici, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Yüksel, BİLSEM’den Dr. Seda Sevgili Koçak, Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Burcu Pakalın konuşmacı olarak yer aldı.



Panelde konuşmacılar TBMM'nin açılışı ve sinema temsiliyeti, yapay zekanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, üstün yetenekli çocuklarla bayram, engelli çocuklar ve çocuk bayramı konularında bilgilerini aktardı, sunum yaptı.



Panelin açılışında konuşan Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun; “Biz ADÜ olarak her zaman çocuklarımızın dünyada çağdaş uygarlık düzeyi üzerinde yer alabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu anlamda 23 Nisan 2022 çerçevesinde kadına şiddetle mücadele eylem planı çerçevesinde düzenlediğimiz Ulusal Egemenlik Türk Kadını ve Çocuğu etkinliği ile de bir farkındalık ortaya koyma niyetindeyiz. Türk Milleti tarihin başından beri yolculuğunu sürdürmektedir ve yakın gelecekte de daha seçkin bir yerde olacaktır. Bu anlamda güncel konular yapay zeka, güncel kadın problemlerine Türk Kültürü alternatifi ile aynı şekilde üstün zekalı çocuklarımız ve özel eğitimli çocuklarımızla yerelden ulusala, ulusaldan evrensele Türk Kültürü alternatifiyle Türk Milletinin geleceğinde tıpkı, 102 yıl önce olduğu gibi aynı prensip ve sorumlulukla yolculuğumuza devam ediyoruz” dedi.

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