Didim Belediye Başkanı Atabay'dan mevkidaşı Başkan Günel'e destek

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında çeşitli iddialarda bulunulan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e destek vererek, "Başarılı CHP'li belediye başkanları, her zaman birilerinin hedefi oluyor. Herkes bilsin ki Aydınımızın güzide Başkanı Ömer Günel yalnız değildir" dedi.



Başkan Günel hakkındaki iddialara bir destekte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi.



CHP'li belediye başkanlarının başarısının bazı kişi veya kişilerce sürekli olarak engellenmeye çalışıldığını söyleyen Başkan Atabay, "Kuşadası Belediyemiz ve Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, başarıları ile Türkiye'ye örnek olmuş ve olmaya devam edecek. Güzel Aydınımızın güzide ilçesi Kuşadası'nın bu başarısı tabii bazı grupları rahatsız ediyor ve bu gibi iftiralar ile başarıları gölgelenmeye çalışılıyor. Bunu geçmişte bizlere de yaptılar, yapmayı da sürdürüyorlar fakat her seferinde bu gruplar başarısız oldular. Değerli kardeşime, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e atılan bu iftiraların yalan olduğu elbette ortaya çıkacaktır. Değerli Yazar Ergün Poyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Yargıya intikal etmiş bu iş için söylenecek çok şey var fakat ortada bir delil olmadan atılan bu iftiralar mide bulandırmaktan öteye geçmiyor. Herkes bilsin ki Kuşadası Belediye Başkanımız ve tüm Millet İttifakı belediyelerimiz yalnız değildir, bizler yanlarındayız" dedi.

