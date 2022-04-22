Tesla'nın Türkiye'deki şarj istasyonlarından biri Germencik'e kurulacak

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sürdürülebilir ve geleceğe dönük yatırım ve projelerle ilçeyi farklı bir boyuta taşımak için çalışmalarını sürdürürken, Tesla’nın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Emir Tunçyürek ile görüştü. Başkan Öndeş görüşme sonunda Germencik'in projeye uygunluğu konusunda fikir birliğine varıldığını belirtti.

İstanbul temasları çerçevesinde Germencik’in imarını, mimarisi ve kent estetiğini akademik bir yaklaşımla dizayn etmek için İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi mimarlık fakülteleri dekanları ve öğretim üyeleri ile görüşen ve iş birliği anlaşması yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş temasları çerçevesinde Tesla’nın Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Emir Tunçyürek ile bir araya geldi. Başkan Öndeş, dünyaca ünlü iş insanı ve girişimci Elon Musk’ın elektrikli araç üreten firması Tesla’nın 2023 yılı yatırım planı çerçevesinde Türkiye’de kurmayı planladığı şarj istasyonlarından bir tanesinin lokasyonunun Germencik olması için girişimde bulunarak Tunçyürek ile görüştü. Germencik’in gerek önemli yolların geçtiği yegane bir yer olması, gerekse tatil beldeleri, limanlar ve benzeri gibi yerlere olan konumu ve yakınlığını anlatan Öndeş, ilçenin projeye uygunluğu konusunda fikir birliğine varıldığını söyledi.

Tesla’nın Türkiye sorumlusu Emir Tunçyürek ile görüşen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Projeye uygun bir lokasyonda olduğumuz konusunda hemfikiriz" dedi. Başkan Öndeş, "Tesla şirketinin Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Yöneticisi Emir Tunçyürek ile bir araya geldik. Görüşmede Tesla’nın elektrikli araçları için Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarının bir tanesinin de Germencik’imize, Bodrum yolu güzergahı otoban kavşağı civarı bir lokasyona kurulması yönüne talebimizi ilettik. Tesla’nın 2023 yılı yatırım planı çerçevesinde ülkemize kurulması düşünülen 9 istasyondan bir tanesi için ilçemizin konum ve imkanlar açısından uygunluğunu yönünde fikir birliğine vardık. Oldukça verimli ve güzel bir görüşme oldu. İlçemizin çekim merkezi haline gelmesi ve marka bir kent olması için bu gibi çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, vizyoner adımlar atmayı sürdüreceğiz. Kendilerine sohbetleri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Ayrıca genç yaşta Tesla gibi bir global şirketin Türkiye sorumlusu olmasından dolayı ayrıca tebrik ediyor, bir yurttaş olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

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